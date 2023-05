Hulpdiensten geblokkeerd voor barelen die schoolstraat afsluiten en dat net op schoolvrije dag: “Van mij mogen ze hem volgende keer stukrijden”

Een ziekenwagen en een MUG hebben maandag rechtsomkeer moeten maken toen ze in de Kwerpsebaan in Erps-Kwerps voor een gesloten bareel stonden. Die bareel is op schooldagen normaal alleen net voor en net na schooltijd gesloten, maar moet in principe altijd voor de hulpdiensten automatisch openen. Maandag – nota bene op een feestdag – was dat niet het geval. De gemeente zal de bevoegde firma op de vingers tikken.