Hoogbejaarde bewoonster (85) zit al vier weken opgesloten in appartement door defecte lift: “Moet ik de brandweer bellen om mij naar buiten te heffen?”

Kortenberg Man die fiets wilde stelen onmiddel­lijk gedagvaard

De bewoonster van een huis in de Nieuwstraat in Kortenberg merkte donderdag op dat een onbekende man haar fiets wegnam voor haar woning. De man verplaatste de fiets met het slot er nog aan. De bewoonster ging naar buiten en sprak de man aan. Hij gaf de fiets terug. Nadien ging ook de man des huizes naar buiten en sprak de man aan. De verdachte zei dat hij geen geld had en zette zijn weg voort in de richting van het station van Kortenberg. Op die plaats kon de politie de verdachte vatten. Het parket dagvaardde de man, die illegaal in België verblijft onder verschillende aliassen, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich in december voor de correctionele rechtbank in Leuven verantwoorden voor fietsdiefstal.

22 oktober