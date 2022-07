Honden die Kenzo doodbeten en baasje zwaar verwondden, mogen niet terugkeren naar eigenaar

Chris Abeloos (64) was vorige week dinsdag in alle vroegte met Kenzo, het hondje van zijn broer Luc, gaan wandelen in buurtweg 24 in Meerbeek. Plots doken er twee loslopende rottweilers van bouwbedrijf De Coninck op. Ze takelden Kenzo zo hard toe dat het hondje later overleed. Chris raakte zwaargewond, al had het ook nog slechter kunnen aflopen. De rottweilers beten hem immers in zijn hals en misten de halsslagader op een haar na.