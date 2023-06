"Hij viel en werd aangereden": getuigen zien hoe fietser (78) om het leven komt

Omleidings­rou­te Duisburg­sesteen­weg volledig in orde nadat gemeente extra verkeers­bor­den kocht

Drie weken nadat een scheur ervoor zorgde dat de Duisburgsesteenweg in Tervuren afgesloten moest worden, is de omleidingsroute volledig in orde gebracht. De gemeente moest namelijk verkeersborden bijkopen.