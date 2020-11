Hele gemeente in de bres voor gezin dat alles kwijtraakte in verwoestende brand: “Ze hebben het heel zwaar, we moeten wel iets doen”

KortenbergHet getroffen gezin dat gisteren alles kwijt raakte in een brand krijgt veel steun uit alle hoeken. Een inzamelactie is opgestart door de overburen van het gezin: Cindy Le Maire en dochter Lara Dekeyser. Op Facebook komen er enorm veel reacties van sympathisanten die het gezin zo goed mogelijk willen steunen. “Donaties, kleding, speelgoed, elektrische apparaten... Alles is welkom bij mij en zorg ik ervoor dat dit bij het getroffen gezin komt”, vertelt Cindy.

De bewoners van het huis waar de brand gisteren is begonnen, een gezin van vijf, zijn net op tijd buitengeraakt omdat één van de kinderen toevallig net wakker was geworden. Het is echter niet de eerste keer dat het gezin wordt getroffen door het noodlot. “We zijn twee jaar geleden onze vader verloren, vrijdag is het zijn verjaardag”, vertelt zoon Prince. “Het is heel emotioneel, mijn moeder krijgt de ene tegenslag na de andere te verwerken.”

Het gezin woonde al sinds 1998 in het huis op de Leuvensesteenweg. Omdat het vuur al snel heel hevig was, hebben ze niets meer van hun bezittingen kunnen redden. Toen het verhaal bekend raakte besloten overburen Cindy Le Maire en dochter Lara Dekeyser een inzamelactie op te starten via de Facebookgroep ‘Ge zijt van Kortenberg als ge...”. Daar komt op korte tijd al massaal veel reactie op. “We kennen onze overburen al 20 jaar”, zegt initiatiefneemster Cindy. “Dit is heel erg en wens je niemand toe.”

Volledig scherm Omdat het vuur al snel heel hevig was, hebben ze niets meer van hun bezittingen kunnen redden. © Robby Dierickx

Inzamelactie

De twee gezinnen getroffen door de brand worden voorlopig opgevangen in het welzijnshuis van de gemeente. “Maar over drie maanden moeten ze ergens onderdak vinden”, vertelt Cindy. “De verzekering is ermee bezig, maar dat is nog heel onduidelijk. Ik heb met Prince al veel contact gehad. Zijn moeder heeft het heel erg zwaar, ze slaapt en weent veel. Ze hebben echt niets meer, alles is in de brand gebleven. Daarom wil ik hen met deze inzamelactie zoveel mogelijk steunen. Donaties, kleding, speelgoed, elektrische apparaten... alles is welkom bij mij en zorg ik ervoor dat dit bij het getroffen gezin komt. We krijgen enorm veel reactie op de inzamelactie en dat is hartverwarmend om te zien. Momenteel ben ik een container aan het regelen om alle spullen in te stockeren. Het andere getroffen gezin heb ik nog niet kunnen contacteren, ik ken hen minder goed. Hopelijk kunnen we voor hen ook iets betekenen.”

Het getroffen gezin steunen kan door middel van contact op te nemen met Cindy Le Maire op Facebook.

Mater Dei-school

Ondertussen is men ook in de Mater Dei-school in Erps-Kwerps, waar de twee kinderen die door de brand op straat staan school lopen, volop in de weer om een actie op poten te zetten voor het gezin. “Hoe en wat we juist gaan doen, is nog niet duidelijk”, zegt directeur Joris Casteels. “Maar het is evident dat we als school iets moeten doen voor het gezin. We zullen in samenspraak met de familie bekijken hoe we hen een handje kunnen helpen. Dat kan zowel op materieel als op financieel vlak. Maar het heeft geen zin om iedereen inderhaast op te roepen om kledij te schenken, want dan riskeren we overstelpt te geraken door kleren. We willen gecoördineerd te werk gaan en zitten daarom snel samen met de betrokken familie.”