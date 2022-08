Heb jij nog schoolspullen die je niet meer gebruikt, maar die wel nog kunnen dienen? Schenk ze aan de Geefmarkt

Zaventem Braziliaan­se vraagt vrijspraak...maar krijgt 48 maanden cel

Een Braziliaanse vrouw die betrapt was bij het smokkelen van drugs is veroordeeld tot 48 maanden cel. De douane had in de dubbele bodem van haar reiskoffer 3,96 kilogram cocaïne aangetroffen. “Ik had geen idee dat ik drugs smokkelde”, had ze eerder verklaard tegen de rechter.

29 juli