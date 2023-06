Hamari organiseert comedy night in GC Colomba

Meubelwin­kel Heylen voorgoed dicht: firma legt boeken neer

Wie gehoopt had om de komende weken een zetel of tafel te kopen bij meubelwinkel Heylen in Erps-Kwerps mag die plannen opbergen. De firma heeft namelijk de boeken neergelegd. De winkel langs de Leuvensesteenweg is dan ook gesloten.