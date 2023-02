Gratis tas soep voor leerlingen van drie scholen om hen gezonder te leren eten

Zaventem Bange uren voor Zaventems schepen Özkan nadat familie urenlang vermist is na aardbeving: “Maar gelukkig is iedereen ongedeerd, al zijn ze wel dakloos”

Zaventems schepen Alihsan Özkan heeft maandag enkele bange uren beleefd. Een deel van zijn schoonfamilie woont namelijk in de Turkse stad Gaziantep, waar de aarde in de nacht van zondag op maandag zwaar beefde. Van enkele familieleden was urenlang geen nieuws, maar uiteindelijk bleek iedereen ongedeerd. “Al zijn ze wel allemaal dakloos.” Hij vertelt hoe hij en zijn familie de afgelopen uren beleefden.

6 februari