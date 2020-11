Gezin met dochters van 7 en 11 jaar oud raakt woning kwijt na hevige brand: “Twee jaar geleden onze vader verloren en nu dit”

Leuven Legendari­sche kleding­zaak Marieke Bollens sluit na een letterlij­ke eeuw de deuren: “Meteen na de verplichte sluiting begint de uitverkoop”

10 november Marieke Bollens is tot ver buiten de grenzen van Wilsele een naam die klinkt als een klok. De legendarische kledingzaak op de Aarschotsesteenweg vierde vorig jaar nog haar 100-jarig bestaan, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. In de lente van 2021 sluit Raf Elsen de winkel die zijn grootmoeder in 1919 opende onder de naam ‘Het kousenpaleis’. “Het is met spijt in het hart, voor ons, maar ook voor de klanten. Eén dame barstte zelfs in tranen uit toen ze het nieuws vernam.”