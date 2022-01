Gezin leeft in doodsangst na derde aangestoken brand in twee jaar tijd bij buren: “Er moet iets gebeuren, of er vallen slachtoffers”

KortenbergOp amper twee jaar tijd is er drie keer brand uitgebroken in de woning van de buren van Guy Van Rompay (45) en Cindy Christiaens (45) uit Erps-Kwerps. Hoewel één van de bewoners in september werd opgepakt op verdenking van brandstichting en de woning toen onbewoonbaar is verklaard, is zijn broer regelmatig aanwezig in het pand. Met afgelopen weekend opnieuw een zware brand tot gevolg. “Dit kan niet zomaar accidenteel zijn. Ze hebben zware familiale problemen en dit is al de vijfde brand sinds 2011”, vertelt Cindy. Het gemeentebestuur gaat deze week in spoedoverleg.