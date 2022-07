Gevangenisgevoel weg, meer jeugddelinquenten en binnenkort ook meisjes: op bezoek in vernieuwde De Grubbe

In 2002 werd De Grubbe in de Hollestraat in Everberg door de federale regering in gebruik genomen om het plaatsgebrek in (gesloten) jeugdinstellingen in ons land op te vangen. Dertien jaar later werd de instelling van het federale niveau overgeheveld naar het Vlaamse en werd beslist om het aantal opvangplaatsen op te trekken van 45 naar 80. In 2018 startten de werken voor de uitbreiding, die recent afgerond werden. In De Grubbe worden enkel jongeren vanaf 14 jaar opgevangen die een delict gepleegd hebben en door een jeugdrechter geplaatst werden in de gemeenschapsinstelling. Vandaag zijn het alleen jongens, maar binnenkort komen er ook twee leefgroepen met in totaal zeventien meisjes. “Zij zullen in een aparte leefgroep verblijven, maar het onderwijs en de activiteiten doen ze wel samen met de jongens”, zegt algemeen directeur van De Grubbe An Coucke.