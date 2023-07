Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kortenberg vandaag

Kap dreigt voor 22 bomen dorpscen­trum Vel­tem-Bei­sem door riolerings­wer­ken: “Stuur die aanvraag terug naar af.”

Na de ongerustheid over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de landelijke deelgemeente Veltem-Beisem, rommelt het opnieuw bij de inwoners. Het waterzuiveringsbedrijf Aquafin wil later dit jaar een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen ter hoogte van het Dorpsplein. Daarvoor moeten 22 bomen worden gerooid, waarvan er na de werken slechts vijf in het dorpscentrum worden gecompenseerd. “Terug naar de tekentafel”, oordeelt een collectief van bezorgde burgers.