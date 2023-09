IN BEELD. Basis­school Toverveld laat de vakantie nog niet helemaal los: “We toveren de school voor één dag om tot Toverveld Beach.”

Alsof er nog enige twijfel over bestond, maakten de weergoden vanochtend helemaal duidelijk dat de zomervakantie nu echt voorbij is. Gemeentelijke basschool Toverveld was evenwel nog niet helemaal bereid om de vakantie los te laten op 1 september. Al hingen de zelfgemaakte palmbomen er maar treurig bij door de overvloedige regenval.