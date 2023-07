Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kortenberg vandaag

Man veroor­deeld voor smokkel van cocaïne...en suiker

Een Nederlander die betrapt was op drugsmokkel is veroordeeld tot 36 maanden cel. De man had een aanzienlijke hoeveelheid bolletjes met cocaïne ingeslikt. Of dat dacht hij toch. Minstens een van de bolletjes bleek immers suiker te bevatten.