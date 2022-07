Gemeentebestuur vraagt De Werkvennootschap “met aandrang” om alternatief tracé voor toekomstige fietssnelweg te onderzoeken

De Werkvennootschap stelt voor om de fietssnelweg F203 tussen Bertem en Sterrebeek via de noordkant van de E40 te laten lopen om vervolgens via de wijk Armendaal in Everberg aan te sluiten op de Voskapelstraat in Sterrebeek. Maar twee weken geleden bleek dat de gemeente Zaventem van de Voskapelstraat geen eenrichtingsstraat wil maken, waardoor De Werkvennootschap zal bekijken of de Bosdellestraat een alternatief kan zijn. Dat verandert evenwel niets aan het tracé langs de wijk Armendaal, want De Werkvennootschap wil via een bypass een verbinding maken tussen de Bosdellestraat en de Voskapelstraat om daar gebruik te maken van de bestaande brug over de E40 om de snelweg over te steken. En dus zal de fietssnelweg toch achter de tuinen van woningen in de Armendaal lopen. Maar dat zint de gemeente Kortenberg niet.