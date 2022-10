Gemeentebestuur aangevallen door computercriminelen

Erps-Kwerps Voorberei­den­de werken Kouter­straat zorgen voor beperkte hinder: nadien wel omleidin­gen

Nu maandag start een aannemer in opdracht van De Watergroep met voorbereidende nutswerken in de Kouterstraat in Erps-Kwerps. Die zorgen voor niet al te veel hinder, maar nadien gaat de straat wel dicht voor de riolerings- en wegenwerken.

21 oktober