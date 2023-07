Gemeente waarschuwt voor drukte in Meerbeek door Big Splash, rommelmarkt en uitvaartplechtigheid

Mensensmok­ke­laar betrapt met twee kinderen: “Hun moeders hadden dat gevraagd”

Een 40-jarige Ghanees die zich schuldig had gemaakt aan mensensmokkel is veroordeeld tot 44 maanden cel. De man werd opgepakt toen hij in gezelschap van twee minderjarigen met valse paspoorten was geland op de luchthaven van Zaventem. “De moeders hadden hem dat gevraagd!”, aldus de verdediging.