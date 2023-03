Gemeente plaatst digitale aankondigingsborden

Nadien komen er ook digitale infoborden in Kortenberg en Erps-Kwerps. “In de centra van Erps en Kwerps zullen ze pas na de herinrichting van de dorpskernen geplaatst worden, in Kortenberg zijn we nog in overleg met het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC)”, aldus nog Thienpont. “Het is de bedoeling om het bord op het grasplein aan de parking te plaatsen. We hopen daar snel een akkoord over te vinden.”