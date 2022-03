Gemeente Kortenberg wil mobiliteitsplan actualiseren en roept hulp inwoners in

LEUVEN/KEERBERGEN/KORTENBERG Greg (25) woonde één dag in zijn nieuwe huis, tot storm Eunice een boom door het dak joeg: “Een tegenval­ler”

Greg Smits (25) nam donderdag zijn intrek in een huis in de Voorzorgstraat in Leuven. Tijdens storm Eunice een dag later doorboorde een boom van de buren het dak van zijn kamer. “Ik was net naar boven gegaan, dus al bij al ben ik er goed vanaf gekomen.”

20 februari