Fase 2 werken Nederokkerzeelsesteenweg start week vroeger: doorgang naar Nederokkerzeel vanaf dinsdag onderbroken

Erps-Kwerps Uren school­straat Kwerpse­baan worden tijdelijk ingekort door werken naburige Kasteel­straat

Het schepencollege van Kortenberg past tijdelijk de uren van de schoolstraat in de Kwerpsebaan in Erps-Kwerps aan. De voorbije dagen had de gemeente namelijk verschillende klachten van inwoners gekregen omdat de naburige Kasteelstraat sinds maandag afgesloten is door werkzaamheden, waardoor automobilisten een grote omleiding moeten volgen. “De schoolstraat tijdelijk opheffen, is geen optie”, klinkt het.

17 maart