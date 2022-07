Eén wallaby gevat, tweede nog op de loop: kangoeroes konden ontsnappen dankzij hulp van... pony’s

Het was woensdagavond om 22.15 uur dat de noodcentrale een melding kreeg van iemand die een loslopende wallaby op straat had gezien. Voor de politie was het echter een hels karwei om de wallaby te vangen. Pas om 4 uur ’s nachts – bijna zes uur na de oproep – kon het dier met de hulp van het Animal Rescue Team gevat worden in een tuin in de Meerbeekstraat in Erps-Kwerps. Een bestuurster had de wallaby even voordien gespot en was het beestje met haar wagen op een afstand blijven volgen tot de patrouille ter plaatse was.