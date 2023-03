Dief forceert schuifdeur frituur De Steenweg en vlucht met kassa

Omstreeks 23.08 uur forceerde de dief de schuifdeur van frituur De Steenweg in het centrum van Kortenberg. Eens binnen, vernielde hij het kassasysteem en ging hij met de kassa aan de haal. Ondertussen was het alarmsysteem in werking getreden, waarna de uitbaters verwittigd werden. Ter plaatse troffen ze de schade aan en zagen ze ook meteen dat de kassa verdwenen was. “Hoeveel geld er nog in zat, weten we momenteel nog niet”, aldus de zoon van de uitbaatster.