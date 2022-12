Derde tractorlichtstoet trekt vrijdag door de Kortenbergse straten

Vilvoorde/Zaventem Joe Pakjes­truck houdt woensdag op twee plaatsen in onze regio halt

Van 2 tot 15 december rijdt de Joe Pakjestruck door Vlaanderen en nu woensdag houdt de truck in onze regio halt. In de voormiddag is dat in Zaventem, na de middag in Vilvoorde. Iedereen kan er een pakje schenken aan een kind uit een kansarm gezin.

8:28