De Werkvennootschap haalt fel gecontesteerd stukje fietssnelweg uit nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Everberg/SterrebeekVolgende week dient De Werkvennootschap de omgevingsvergunningsaanvraag voor de F203-fietssnelweg, die Bertem met Brussel moet verbinden, in. Opvallend: het fel gecontesteerde stukje in de wijk Armendaal in Everberg en de Voskapelstraat in Sterrebeek zal voorlopig niet gerealiseerd worden, maar wordt herbekeken. “Maar we willen niet stil blijven staan en zetten daarom wel al vol in op de rest van het tracé”, klinkt het.

Van de verkeerswisselaar E40-E314 in Bertem tot aan de Dorpelstraat in Everberg: voor dat stukje fietssnelweg van zowat 5 kilometer dient De Werkvennootschap volgende week een omgevingsvergunningsaanvraag in. De verbinding tussen Everberg en Sterrebeek maakt dus geen deel uit van die aanvraag. “Omdat we die verbinding nog willen herbekijken met de gemeenten Kortenberg en Zaventem”, verduidelijkt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap.

In beide gemeenten was er de voorbije maanden immers veel protest tegen het eerder gekozen tracé. In de wijk Armendaal in Everberg zien de bewoners en de gemeente Kortenberg het niet zitten dat een fietssnelweg achter de tuinen van tientallen huizen zal liggen, in Zaventem weigert men dan weer om van de Voskapelstraat in Sterrebeek een eenrichtingsstraat te maken. Dat laatste was een voorwaarde om de fietssnelweg door de straat te sturen. “Samen met de betrokken partijen zullen we zien welke andere oplossingen er zijn, maar de kans bestaat ook dat we toch aan het huidige tracé vast zullen blijven houden”, aldus nog Struyf. “Onder meer een optie via de Bosdellestraat in Sterrebeek werd door de betrokken partijen voorgesteld, maar we zullen bekijken wat mogelijk is.”

Klaar midden 2024

Door nu al een omgevingsvergunning aan te vragen voor het gedeelte tussen Bertem en de Dorpelstraat in Everberg wil De Werkvennootschap vaart zetten achter de realisatie van de fietssnelweg. “Over dit gedeelte bestaat geen protest, dus het zou wat onlogisch zijn om het hele traject on hold te zetten. We hopen eind dit jaar de vergunning te krijgen zodat we midden volgend jaar met de aanleg kunnen starten. Midden 2024 zou dat gedeelte van de fietssnelweg dan klaar moeten zijn.”

De buurtbewoners reageren alvast voorzichtig positief op de beslissing van De Werkvennootschap om het gedeelte in Everberg en Sterrebeek uit de aanvraag te halen. “Enerzijds is het positief dat het stuk Armendaal/Voskapel herbekeken wordt, anderzijds kan de Werkvennootschap op het einde van de rit nog steeds weer haar origineel traject bovenhalen”, zegt Xavier Van Moen. “We rekenen erop dat er meer duidelijkheid is over het stuk Armendaal/Voskapel voor het einde van de bezwaartermijn van het stuk Bertem - Dorpelstraat.”

Van de F203-fietssnelweg tussen Bertem en Brussel zijn inmiddels wel al verschillende delen gerealiseerd. Dat is het geval voor het deel tussen de Tollaan (op de grens met het Brussels gewest) en het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe, van de Tollaan tot aan de Gemeenschappenlaan in Brussel en van het Woluwedal tot de Oudstrijderslaan in Kraainem.

