Dag op dag 7 jaar nadat eerste bewoners intrek in WZC Hertog Jan namen, is eerste steen van 33 nieuwe zorgflats gelegd

In de nieuwe zorgflats zullen zowel singles als koppels kunnen wonen. Bedoeling van dergelijke flats is ouderen zelfstandig te laten wonen, met ruimte om familie en vrienden in hun eigen flat te ontvangen. Dankzij de nabijheid van het zorgteam van het woonzorgcentrum is de zorg steeds gegarandeerd. Burgemeester Thienpont is tevreden met de uitbreiding van Residentie Hertog Jan. “De nood voor een kwalitatief zorgaanbod voor ouderen zal de komende jaren, met de vergrijzing, verder stijgen. Dankzij deze uitbreiding zullen nog meer ouderen een aangepaste woonoplossing kunnen vinden in onze mooie gemeente.”