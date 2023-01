Crisisoverleg nadat jongere twee keer in 48 uur ontsnapt uit jeugdinstelling: “Niet wachten tot er een incident is met inwoners om alarmbel te luiden”

EverbergOp vraag van Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont vindt er dinsdag crisisoverleg met agentschap Opgroeien plaats over jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. Daar wist een jeugddelinquent in amper 48 uur twee keer te ontsnappen. De jongere is nog steeds spoorloos. “Er is een onveiligheidsgevoel bij onze inwoners”, stelt Thienpont. Ze wil een betere beveiliging en vraagt grotere alertheid.