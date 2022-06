CRISIS Festival voor het eerst twee dagen: “Zonde dat ons podium op vrijdag leeg zou blijven”

Erps-KwerpsVoor het eerst sinds het ontstaan in 2009 zal het CRISIS Festival in Erps-Kwerps dit jaar twee dagen duren. Het traditionele concept op zaterdag blijft gratis, maar op vrijdagavond is Midlife CRISIS wel betalend. “Met onder meer Janez Detd en The Kids wisten we gevestigde waarden te strikken, waardoor het onmogelijk gratis kon blijven”, klinkt het.

In 2009 werd het gratis CRISIS Festival voor het eerst georganiseerd naar aanleiding van de toenmalige economische crisis. In de jaren nadien werd er steeds naar een andere crisis verwezen. Onder meer de regeringscrisis (2011) en de uitbreidingsplannen van Brussels Airport die Erps-Kwerps bedreigen (2017) kwamen aan bod. Alleen in 2018 werd er geen link met een crisis gelegd, maar stond de tiende verjaardag van het festival in de schijnwerpers. Terwijl de voorbije twaalf edities steeds op één dag gehouden werden, kiest de organisatie nu voor twee festivaldagen op het terrein langs de Kasteelstraat in Erps-Kwerps.

Last minute

“Eigenlijk wilden we dit twee jaar geleden al doen, maar toen dwarsboomde het coronavirus onze plannen”, zegt Tom Verdeyen, één van de organisatoren van het CRISIS Festival. “De reden voor de tweedaagse is eigenlijk logisch. Elk jaar staat ons podium er al op vrijdag, maar wordt het niet benut. Daarom kwamen we op het idee om er een tweedaags festival van te maken. Waarom we het vorig jaar nog niet deden? Toen moesten we het festival als gevolg van de coronacrisis verschuiven naar eind augustus en moest alles vrij last minute georganiseerd worden. We wilden het ons toen niet extra moeilijk maken (lacht).”

Volledig scherm Archiefbeeld van CRISIS Festival. © Vertommen

Voor Midlife CRISIS wist de organisatie enkele legendarische Belgische rockbands te strikken. Zo trappen The Wolf Banes het festival op gang met rockmuziek uit de jaren 80. Nadien staan The Kids op het podium, waarna Janez Detd de avond afsluit. Opvallend: Midlife CRISIS is betalend. Een ticket kost 15 euro. “Het gaat dan ook om drie gevestigde waarden die samen al 107 jaar muziek maken”, legt Tom Verdeyen uit. “Gezien hun lange carrière moeten we voor dergelijke groepen wat meer betalen en is het dus logisch dat we een toegangsprijs vragen. Met Midlife CRISIS mikken we trouwens op bezoekers tussen de 30 en 60 jaar oud.”

Blijvertje?

Op zaterdag wijzigt er niets aan het concept. De deuren zwaaien om 14 uur open met een kindernamiddag en optredens. Staan die dag op het podium: Double D, Souverein, The Guru Guru, Chibi Ichigo, JOKKE, Tweedehands, Shaka Shams en DIKKE. Het traditionele CRISIS Festival op zaterdag blijft gratis. “Hiermee blijven we op families mikken”, aldus nog Verdeyen. “Als blijkt dat ons tweedaags concept een succes is, dan wordt het mogelijk een blijvertje.”

Meer informatie over het festival op www.crisisfestival.be. Tickets voor vrijdagavond kunnen dan weer besteld worden op www.crisisfestival.be/midlife.

