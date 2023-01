Celstraf en werkstraf voor duo dat met geweld peperduur horloge uit woning steelt na list via 2dehands

Het 63-jarig slachtoffer plaatse begin april een zoekertje op 2dehands.be, waarbij hij een polshorloge aan bood van goed 26.000 euro. Niet veel later werd hij gecontacteerd door Aalstenaar Chanel E. om een afspraak te maken. Die kwam er op 14 april dit jaar ’s ochtends rond kwart voor acht. E. werd er in de Opel Corsa van Amir C. afgezet en belde aan. Eenmaal de koper het luxehorloge bovenhaalde, kreeg hij een klap tegen de rechterkaak en nam zijn belager de vlucht. Lang duurde die niet, want een dikke maand later zat E. al voor de onderzoeksrechter. De twee lieten tal van sporen achter. De Aalstenaar dronk bij de koper thuis nog een glas water en ook het ip-adres van de fictieve 2dehands-account van zijn kompaan leidde de speurders rechtstreeks naar zijn thuisadres in Anderlecht. De ANPR-camera’s leverden ook veel hits op en zo konden de speurders het afgelegde traject tussen Brussel en Kortenberg reconstrueren. Het gebruikte gsm-toestel van de Aalstenaar kon ook nog een ander feit in Sint-Agatha-Berchem, nabij Brussel, ophelderen in februari 2021. Daarbij werd een gelijkaardige modus operandi gebruikt via de bekende zoekertjessite. Een koper die een ketting van 2.500 euro aanbood, kreeg thuis pepperspray in het gezicht gespoten, waarna E. aan de haal ging met het juweel. Al ontkende hij in de rechtbank daarmee iets te maken te hebben. Zijn vriend bekende dat hij de valse accounts aanmaakte en telkens de chauffeur was, maar zou verder geen voordeel uit de diefstallen gehaald hebben. De rechtbank achtte de feiten bewezen en legde de Aalstenaar een werkstraf van 300 uur op. Als hij die afspraak niet nakomt, wacht hem een celstraf van drie jaar. C. kreeg daarentegen een celstraf van 26 maanden, voor de helft met uitstel. Het luxehorloge is nooit boven water gekomen. De burgerlijke partij krijgt een schadevergoeding van 12.500 euro.