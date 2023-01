Bromfietser (26) aangereden op Leuvensesteenweg

Sint-Stevens-Woluwe Jaar nadat brand pas geopende Dreambaby vernielde, opent winkel nu opnieuw de deuren: “Snelle sluiting was domper voor personeel”

Langs de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe heeft de Dreambaby-winkel recent de deuren geopend. Opnieuw, want eind 2021 gingen de deuren al een eerste keer open, maar door een brand moest de winkel alweer snel sluiten. Op de heropening was het langer dan verwacht wachten. Aanleiding was de lange wachttijd voor de levering van bouwmaterialen. “Maar we zijn blij dat we eindelijk weer klanten kunnen ontvangen”, klinkt het.

