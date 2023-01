Brand door kortsluiting bij private wellness.

“Rond 14 uur is er een oproep binnengekomen van de Kwerpsebaan”, vertelt Nick Gyselinck van politie HerKo. “Er ontstond een brand in een privé woning met private Wellness: WellWines. De brand ontstond op het gelijkvloers, in de wasruimte waar de wasmachine en de droogkast staan. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting. De brand was snel geblust, maar er was een enorme rookontwikkeling. Dat is ook de grootste oorzaak van de schade.” Zo zou de eerste en tweede verdieping volledig verwoest zijn door de rook.