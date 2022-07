Brand bij kranenbedrijf Vranckx is snel onder controle

De brand bij kranenbedrijf Vranckx aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg is ontstaan omwille van laswerken nabij een stapel karton. Die vatte plots vuur tijdens de werken. De brandweer was onmiddellijk ter plaatse en had het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt is gebleven. Er raakte niemand gewond.