BINNENKIJKER. Villa De Grubbe: vooroorlogse ‘Pairi Daiza’ werd bijna gesloopt, maar wordt nu ‘school’ voor jeugddelinquenten

Inwoners en verenigin­gen zamelen 869 kilogram zwerfvuil in tijdens Lente­schoon­maak

Tientallen vrijwilligers hebben afgelopen weekend de handen uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk zwerfvuil in Steenokkerzeel in te zamelen. Ze deden dat in het kader van de Lenteschoonmaak. In totaal werden 126 vuilniszakken gevuld. Goed voor 869 kilogram afval.