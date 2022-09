Bewoonster vergeet kookpot op het vuur: hulpdiensten massaal ter plaatse

Getuigen merkten rookontwikkeling en brandgeur op uit een van de serviceflats op de Leuvensesteenweg. De hulpdiensten werden verwittigd en troffen in de serviceflat een bewoonster aan die in slaap was gevallen. Ze was echter vergeten dat er nog een kookpot op het vuur stond waardoor er veel rookontwikkeling op gang was gekomen. De brandweer kon op tijd verhinderen dat er brand zou uitbreken. De bewoonster werd even medisch gecontroleerd in de ambulance en heeft tijdelijk onderdak gevonden bij familie, tot de rookgeur uit de serviceflat verdwenen is.