Bestuurster raakt gewond nadat voertuig vuur vat op parking

Uitbater frituur laat klant zelf kiezen tussen A- en goedkopere B-merken: “In het ‘land van de friet’ moet iedereen naar frietkot kunnen”

Een curryworst van 2,40 euro of eentje van 2,90 euro? En een boulet van 2,60 of eentje van 3,10 euro? Sven Broeckx, die al 18 jaar De Frietist in Kortenberg uitbaat, opent nu een tweede, goedkoper, frietkot in hetzelfde gebouw. Met dezelfde frieten, maar wel met snacks van de zogenaamde B-merken. “Ik wil niet dat mensen een bezoek aan ons links laten liggen nu dat het leven duurder geworden is.”