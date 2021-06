Anti-vaxxers of vandalen aan het werk? Borden vaccinatiecentrum beklad met opschrift ‘killers’

Hofstade/Vilvoorde/Grimbergen/Melsbroek “Dit komt echt geen dag te vroeg”: zo reageren zwaar getroffen sectoren op geplande heropening op 9 juni

12 mei Op 9 juni zetten we – na een zwaar coronajaar - een nieuwe stap in de richting van het normale leven, want die dag mogen we opnieuw binnen op restaurant, gaan fitnesscentra, binnenspeeltuinen en saunacomplexen weer open én mogen feestzalen 50 man verwelkomen. En dus slaakt men in heel wat sectoren een zucht van opluchting. Wij trokken naar enkele dolblije ondernemers in de Brusselse noordrand.