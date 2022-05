ANPR-slagboom aan basisschool De Klimop treedt in werking

Kortenberg Vrachtwa­gen­chauf­feur Yves (52) maakt enorme carrières­witch en opent ijssalon

De 52-jarige Yves Rochette opent volgende week woensdag zijn ijssalon YS & Co in de Stationsstraat in Kortenberg. Opvallend, want Yves was jarenlang vrachtwagenchauffeur, al studeerde hij eind jaren 80 wel voor kok.

29 april