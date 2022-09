Anderhalve maand rioleringswerken op Leuvensesteenweg: hinder voor verkeer mogelijk

De werken worden uitgevoerd op de Leuvensesteenweg tussen de rotonde met de Wijnegemhofstraat en de Zavelstraat tot aan het tankstation. Concreet wordt er in twee fases gewerkt. De eerste fase start woensdag en betreft aanpassingswerken aan de nutsleidingen. De bestaande riolering wordt opgebroken en er worden nieuwe rioleringen aangelegd. De eerste fase eindigt op woensdag 12 oktober, maar ondertussen zal de tweede fase wel al ingegaan zijn. Van maandag 3 tot en met vrijdag 21 oktober wordt er dwars over de steenweg gewerkt. In de eerste fase blijft de Leuvensesteenweg in beide richtingen open en zal de maximumsnelheid verlaagd worden. Fase 2 zal mogelijk voor meer verkeershinder zorgen, want dan wordt er met tijdelijke verkeerslichten gewerkt.