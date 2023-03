Alweer vertraging voor werken Nederokkerzeelsesteenweg: weg vrijdag nog niet open

RESTOTIP. Nepal Delight: “Traditio­ne­le keuken uit het Nepalese hooggeberg­te”

‘A taste of home’. Restaurant Nepal Delight in Leuven is de trotse eigenaar van een ondertitel met een dubbele bodem. Enerzijds verwijst de slogan naar het familiale karakter van de zaak, waarin moeder, vader, dochter en zoon zij aan zij staan. Anderzijds naar de geboorteplaats van het gezin: de hoge toppen van Nepal, wiens smaken de chef zorgvuldig op een bord serveert.