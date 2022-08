Aanleg toegankelijkere en veiligere bushalte op Leuvensesteenweg gestart

Leuven Maatrege­len na zoveelste aanval door rottwei­lers, baasjes van Kenzo rouwen: “Het leek alsof we in een horrorfilm waren beland”

Acht beten en ontsnapt aan de dood… Dat overkwam Chris Abeloos in Meerbeek bij Kortenberg nadat hij tijdens een wandeling met hond Kenzo werd aangevallen door twee rottweilers. “Voor Kenzo liep het helaas slecht af”, vertelt broer Luc Abeloos die Chris nog ging helpen om de dreiging van de rottweilers af te slaan. Voor burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) is de maat meer dan vol. “Het is helaas niet de eerste keer en daarom nemen we strenge maatregelen”, klinkt het.

