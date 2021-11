Aan epilepsie lijdende trucker die met tientonner bankkantoor binnenreed waarbij Jade (2) stierf, wil vrijspraak: “Het was een geval van overmacht”

KORTENBERG/LEUVENHet centrum van Kortenberg werd op 4 mei 2018 herschapen in een oorlogsgebied, nadat een vrachtwagenbestuurder met hoge snelheid zich in een bankkantoor boorde. Peuter Jade (2) stierf ter plekke op de stoep, haar vader verloor een been. In de politierechtbank was er nog altijd discussie of de trucker, een epilepsiepatiënt, net voor de crash een aanval kreeg. De vijftiger riskeert een jaar cel met uitstel.