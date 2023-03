2 weken geleden zat hij nog met B-FAST in Turkije, nu staat Bart Rens eenmalig voor de klas: “Wat als uw kinderen ‘neen’ gezegd hadden, meneer?”

Getuige betrapt fietsen­dief (38)

De politie heeft donderdag rond 15 uur de melding gekregen van een fietsdiefstal aan het station van Kortenberg. Volgens een getuige zou een man daar een fiets hebben meegenomen, nadat hij het fietsslot zou hebben doorgeslepen. De getuige nam vervolgens een foto van de verdachte en de fiets. De politie kon even later zowel de verdachte als de fiets aantreffen op de Leuvensesteenweg. “Het gaat om een 38-jarige man, zonder gekende woon- of verblijfplaats in ons land”, stelt het parket van Leuven. “Hij werd gearresteerd en tijdens zijn verhoor bij de politie verklaarde hij dat hij wel een fiets had meegenomen, maar dat het niet de bedoeling was om die te stelen.” De man zal zich dit jaar nog moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.