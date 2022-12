1,4 miljoen keer bedankt! Deze Kortenbergse verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de oplichters die Ann pluimden tot het incident met een vogelafweerkanon

KortenbergNu we 2022 bijna achter ons laten, is het hoog tijd om even terug te blikken op de verhalen uit Kortenberg die dit jaar het vaakst gelezen werden. Maar liefst 1,4 miljoen keer werden artikels uit die gemeente aangeklikt. Van de oplichting van Ann, die 10.000 euro verloor, over de landbouwer die hangjongeren ‘beschoot’ tot de aanval van twee Rottweilers op Kenzo.

2022 was niet het jaar van Ann Vanmeensel uit deelgemeente Meerbeek. In de lente van dit jaar werd ze op amper twee dagen tijd maar liefst 10.000 euro armer. En dat terwijl ze eigenlijk 20 euro had moeten krijgen voor een handtas die ze online trachtte te verkopen. Oplichters wisten haar vertrouwen te winnen en konden haar bankgegevens op die manier kraken. Ze deden zich zelfs als een werknemer van Belfius voor. Uiteindelijk konden de oplichters haar 10.000 euro ontfutselen, al had dat bedrag nog een pak hoger kunnen zijn. Net op tijd kon de vriend van Ann voorkomen dat ze nog eens 17.000 euro kwijt was. Nadat ze haar verhaal op Facebook deed, kreeg Ann het ene verwijt na het andere naar het hoofd geslingerd. “Die kwetsende kritiek duwde me zo mogelijk nóg dieper in de put”, vertelde ze aan deze krant.

Den Aap

Nog uit Meerbeek beroerde een schietincident in de Louis Andriesstraat dagenlang de gemoederen. Daar was een landbouwer de overlast van hangjongeren rond jeugdhuis Den Aap zo beu dat hij hen afschrikte met zijn vogelafweerkanon. De jongeren dachten echter dat ze onder vuur genomen werden en belden de politie, die met heel wat troepen ter plaatse kwam. Op dat moment ging het vogelafweerkanon – al dan niet bewust – een tweede keer af. Gevolg? Twee agenten met gehoorschade. De landbouwer en zijn zoon werden opgepakt wegens weerspannigheid. Buren kozen in de dagen nadien de kant van de landbouwer. Ook zij waren de hangjongeren in hun straat meer dan beu.

Ook het verhaal over een gezin uit Erps-Kwerps dat in doodsangst leefde nadat er al voor de derde keer in twee jaar tijd brand uitbrak in een naburige woning die eerder onbewoonbaar verklaard werd, werd veelvuldig gelezen. Hetzelfde geldt voor het artikel over twee Rottweilers die hondje Kenzo zo zwaar toetakelden dat het beestje het niet haalde. Kenzo was met zijn baasje gaan wandelen in Meerbeek toen de twee Rottweilers hem plots aanvielen. Het baasje moest ook verschillende beten incasseren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sven Broeckx van De Frietist in Kortenberg aan de grootste friteuse van het land. © Vertommen

Horloge van 25.000 euro

Echt gelukkig van het meest gelezen nieuws uit Kortenberg kan je niet worden, want ook het artikel over een 63-jarige man die thuis beroofd werd tijdens de verkoop van een horloge van 25.000 euro, prijkt in de top 10. De zestiger had een kandidaat-koper via 2dehands.be gevonden, maar die bleek uiteindelijk niet bereid te zijn om de 25.000 euro te betalen. Integendeel, de verdachte sloeg de man neer en ging aan de haal met het dure horloge. Later kon de dader wel gevat worden.

Toch deed ook een prettiger artikel het goed dit jaar. Bijna 20.000 keer werd geklikt op het nieuws dat Sven Broeckx van De Frietist de grootste friteuse van het land aangekocht had. Dat was volgens hem noodzakelijk om het grote aantal bestellingen te kunnen volgen.

Eindigen doen we met jullie een ‘gelukkig Nieuwjaar’ te wensen en dat u volgend jaar opnieuw vlot de weg naar onze artikels over Kortenberg mag vinden. En hopelijk trekt dan ook wat prettiger nieuws uw aandacht.

