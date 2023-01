Zuiveringsinstallatie Kersbeek-Miskom operationeel

“Voordien had Kortenaken een zeer beperkte zuiveringsgraad en werd enkel het afvalwater in de omgeving van de Doddelbergstraat gezuiverd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Door de zuiveringsinstallatie aan De Hoef wordt het vuil water van een groot deel van de gemeente nu ook gezuiverd en wordt de waterkwaliteit van de Velpe verbeterd. Het huidige rioleringsproject op de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt onmiddellijk aangesloten op deze zuivering.”

De zuiveringsinstallatie van Aquafin heeft een capaciteit van 66 liter afvalwater per seconde, oftewel het afvalwater van ongeveer 3.700 inwoners. Schepen van milieu Griet Vandewijngaerden: “Het afvalwater wordt in eerste instantie opgevangen in een pompput. Hierna wordt het opgepompt naar het fijnrooster. Dit toestel haalt de grove delen uit het afvalwater, zoals sigarettenpeuken, doekjes, blikjes, ... Het afval wordt verzameld in een container en periodiek afgevoerd. Daarna wordt het afvalwater biologisch behandeld. De aanwezige micro-organismen breken alle opgeloste verontreinigingen af. Het gezuiverde water wordt nadien geloosd in de Velpe. Het restproduct wordt gestockeerd in een grote tank die periodiek afgevoerd wordt.”