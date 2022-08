Wielerwedstrijd in Geetbets zorgt ook voor hinder in Kortenaken

Glabbeek Herstel­lings­wer­ken gaslek zorgen voor spektakel

De Grotestraat in Glabbeek werd maandag in de late namiddag afgesloten voor alle verkeer nadat een hevige gasreuk werd waargenomen. Bij de afbraakwerken van de stellingen was een middelgrote leiding geraakt. Het gemeentehuis en het jeugdhuis werden ontruimd. Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen. Deze werken duurden tot in de late (of vroege...) uurtjes maar leverde wel wat spektakel op.

