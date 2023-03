Werken vrijetijdssite Kersbeek gaan van start

Annick start voedselbos als eerbetoon aan overleden vader: “Het was steeds een plaats waar groenten en fruit in overvloed waren, en zo zal het weer worden”

Langs de Biesemstraat in Rummen bij Geetbets teelde Annicks vader, Albert Beeterens, jarenlang tomaten en sla. Na zijn pensioen verdween een groot deel van de serres, maar als hobby behield hij er enkele. Albert (82) bleef tot zijn laatste dag ook actief in zijn tuin, waardoor en steeds wel meer dan voldoende groenten en fruit in huis was. Meer zelfs, als familie of vrienden langs kwamen, keerden die steevast huiswaarts met allerlei lekkers. “Na zijn plots overlijden kwam het hier ‘leeg’ te staan. Het zou fijn zijn om hier weer een plaats van ontmoeting én lekkers te worden.”