Werken VBR Velpe in Kersbeek-Miskom nog niet ten einde

“Normaal gezien was het de bedoeling om eind november overal op de Heerbaan de toplaag aan te brengen, maar de laatste 150 meter wordt wat later dan gepland aangelegd,” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Het cameraonderzoek van de aangelegde riolering tussen Kersbeek-Dorp en de vernieuwde koker ter hoogte van de Beekstraat heeft namelijk enkele zaken aangetoond die niet geheel voldoen aan de gestelde eisen. Daarom is er beslist dat de riolering op sommige stukken terug moet worden aangepast.”

Omdat er eerst nog droogzuiging geplaatst moet worden, worden deze werken normaal gezien in de week van 12 december uitgevoerd en ze duren een 4-tal dagen. Dat betekent ook dat de doorgang voor plaatselijk verkeer tussen de Kersbeek-Dorp en de Beekstraat in die periode opnieuw onderbroken zal zijn. “Fietsers en voetgangers kunnen wel door omdat de fietspaden reeds liggen. Als de weersomstandigheden het nog toelaten, wordt de onderlaag asfalt nog voor het kerstverlof aangelegd zodat de hinder beperkt blijft tot enkele dagen.”

De toplaag op de Heerbaan tussen het OCMW en Kersbeek-Dorp werd ondertussen wel al aangelegd. “Zoals eerder aangekondigd, en vroeger dan in de initiële planning voorzien, werd de toplaag in alle andere fases wel al aangelegd. Het is uiteraard jammer dat het cameraonderzoek problemen aantoonde in de laatste zone, maar het is beter dat dit nu wordt hersteld dan dat er na afloop van de werken problemen ontstaan en er een juridische procedure zou volgen om de oorzaak aan te duiden. We danken dan ook de aannemer en Aquafin dat men nu al overgaat tot het herstel van de beschadigingen”, besluit burgemeester Mollu.