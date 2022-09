Werken van Fluvius in Kersbeek-Dorp: een week lang hinder

Linter Aanstel­ling Oscar Kinnaer als pastoraal­coö­r­di­na­tor

Oscar werd op 7 april 2013 tot diaken gewijd in de Sint-Rombautskathedraal te Mechelen en op 14 april 2013 had de aanstellingsviering plaats in zijn achtertuin, de Sint Lambertuskerk te Walshoutem. Bijna 10 jaar was Oscar de herder in Landen en was heel actief en geliefd in de parochie Sint-Lambertus Walshoutem. Dat ruilde hij intussen voor Linter.

6 september