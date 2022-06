Wegenwerken in de Uilstraat starten op 8 juni

Geetbets Het Schaterte­ja­ter keert terug en verovert het paleis

Na twee jaar onderbreking om de gekende coronareden, is Het Schatertejater anno 2022 terug van weggeweest. Wegens verbouwingswerken in het vertrouwde buurthuis van Grazen, is men noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere locatie. De keuze viel uiteindelijk op de Palace, vandaar de titel ‘Schatertejater op het Paleis’. Of er ook royalty passeert, blijft een open vraag.

1 juni