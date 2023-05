WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kortenaken

In 2022 blijft in Glabbeek het aantal verkeerson­ge­val­len op het laagste niveau in jaren en waren er 15 inbraken

De politiezone Hageland analyseerde recent de cijfers van het aantal verkeersongevallen en inbraken in 2022 waaruit blijkt dat de verkeersongevallen in Glabbeek stabiel blijven en de laagste in de politiezone blijven. In 2022 waren er 15 inbraken in Glabbeek.