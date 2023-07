WEER. Stralend zonnig weer in Kortenaken vandaag

Vlaamse topstukken met nieuwe 3D-tech­niek gedigitali­seerd in histori­sche kerk Zoutleeuw

Meemoo, het Vlaams instituut voor het archief, heeft deze week vijftien Vlaamse topstukken gedigitaliseerd in de historische Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. De eeuwenoude werken werden hoogwaardig gefotografeerd in 2D én via 3D-scanning, een techniek die vandaag nog maar zelden gebruikt wordt in de Vlaamse en zelfs Europese erfgoedsector. Zo wordt de inhoud van deze zeldzame beelden, schilderijen en retabels digitaal veiliggesteld voor de toekomst. De kerk van Zoutleeuw herbergt maar liefst 21 erkende topstukken; een heus unicum.